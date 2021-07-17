Суд назначил домашний арест девушке, сбившей 3 детей на западе Москвы

Фото: Максим Платонов

Никулинский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Валерии Башкировой, обвиняемой по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сказал представитель прокуратуры.

Отмечается, что экспертиза не подтвердила состояние опьянения у девушки.

ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля, водитель иномарки сбила троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу. Детей госпитализировали в больницу — один ребенок умер.

Алексей Нечаев