Белоусов заявил, что инфляция в России по итогам 2021 года составит 5%

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что инфляция в стране по итогам этого года составит примерно 5%. На сегодняшний день эта цифра остается очень высокой — 6,56%.

При этом по динамике реальных располагаемых доходов россиян страна пока выходит на запланированную цифру — примерно 3%, пишет ТАСС. Однако инфляция стала ключевой проблемой на фоне этого восстановительного роста, заявил Белоусов.

Напомним, в первой половине июля Минэкономразвития России ухудшило прогноз по инфляции с апрельских 4,3% до 5% на конец 2021 года. Однако ожидания показателя в 4% в 2022—2024 годы остались неизменными.



Татьяна Демина