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В Татарстане выявили 55 новых случаев COVID-19

11:24, 19.07.2021
В Татарстане выявили 55 новых случаев COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 55 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 23 315, сообщает оперштаб.

За сутки выздоровели 8 татарстанцев, за весь период пандемии коронавируса от COVID-19 вылечились 20 814 человек. От инфекции скончались 578 татарстанцев.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За минувшие сутки в России выявили 24 633 новых случая COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 5 982 766. Все последние новости о пандемии COVID-19 — в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина Татарстан
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