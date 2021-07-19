В Татарстане выявили 55 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 55 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 23 315, сообщает оперштаб.

За сутки выздоровели 8 татарстанцев, за весь период пандемии коронавируса от COVID-19 вылечились 20 814 человек. От инфекции скончались 578 татарстанцев.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За минувшие сутки в России выявили 24 633 новых случая COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 5 982 766. Все последние новости о пандемии COVID-19 — в материале «Реального времени».

