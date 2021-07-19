В казанском метро заработала технология Express Transit для оплаты проезда

В казанском метро заработала технология Express Transit для экспресс-оплаты проезда. Чтобы ею воспользоваться, нужно иметь смартфон на платформе iOS или «умные» часы (на платформе WatchOS). Также оплатить проезд можно любой картой, привязанной к системе мобильных платежей данного производителя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что все турникеты метрополитена, поддерживающие оплату проезда бесконтактными банковскими картами, были для этого модернизированы. Подтверждать оплату отпечатком пальца (Touch ID), лицом (Face ID) или паролем не нужно. Для оплаты достаточно приложить телефон или часы к турникету.

Фото: pixabay.com

В марте в Visa спрогнозировали отказ от пластиковых карт в России: сейчас оплата с помощью них вытесняет наличные, но через десять лет в прошлое могут уйти и сами карты — вместо них россияне будут пользоваться виртуальными картами или другими методами платежей. Об этом заявил гендиректор Visa в России Михаил Бернер.



Алексей Нечаев