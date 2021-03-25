Visa: через 10 лет в России откажутся от использования пластиковых карт

В Visa спрогнозировали отказ от пластиковых карт в России: сейчас оплата с помощью них вытесняет наличные, но через десять лет в прошлое могут уйти и сами карты — вместо них россияне будут пользоваться виртуальными картами или другими методами платежей. Об этом заявил гендиректор Visa в России Михаил Бернер.



«Мы видим, что в некоторых крупных банках уже до 30% новых клиентов не получают пластиковую карту: карта находится только в телефоне», — цитирует Бернера ТАСС. Также он отметил, что интерес к их использованию может частично восстановиться после завершения пандемии и открытия границ.

Из-за пандемии в России на 20% год к году выросли показатели использования электронной коммерции, а за последний год доля бесконтактных платежей выросла на 70% — с помощью смартфона проходит каждая третья транзакция. Так, доля безналичных платежей, по данным Сбербанка, составила 54,1%, а по данным Банка России — 69,4%. Представитель ЦБ спрогнозировал превышение показателя в 70%.

Тем не менее рост «безнала» не означает снижения объема наличных: по прогнозам регулятора, объем наличных в российском обращении составит 13,6—16 трлн рублей. Показатель покажет рост в любом случае. Причина в парадоксе наличных: чем больше безналичных транзакций, тем больше объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса.

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Напомним, во втором квартале 2020 года россияне стали отказываться от депозитных и кредитных карт. Число карт, которые используются, снизилось на 4,5 млн, что является рекордом за последние 5 лет.

Маргарита Головатенко