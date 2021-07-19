«Рубин» узнает своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги конференций

Сегодня, в понедельник, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций.

В главном европейском командном турнире на этой стадии Россию представит вице-чемпион РПЛ московский «Спартак». Среди возможных соперников «красно-белых» в этом раунде Лиги чемпионов — «Монако» (Франция), «Бенфика» (Португалия) и победитель пары «Селтик» (Шотландия) — «Мидтьюлланд» (Дания). При этом «Спартак» не будет сеяным на жеребьевке.

В Лиге конференций в нынешнем сезоне выступают два клуба из РПЛ — «Сочи» и «Рубин». Сочинцы начнут свое выступление со второго раунда. В случае победы над азербайджанским клубом «Кешля» футболисты «Сочи» выйдут в третий раунд, где вместе с «Рубином» окажутся в числе несеяных команд.

Среди возможных соперников российских клубов в Лиге конференций — бельгийский «Андерлехт», австрийский ЛАСК, греческий ПАОК и португальский «Пасуш де Феррейра». Также «Сочи» и «Рубину» могут выпасть швейцарский «Базель», датский «Копенгаген», чешская «Виктория», нидерландский «Фейенорд», а также азербайджанский «Карабах», греческий АЕК, сербский «Партизан», белорусский БАТЭ и болгарский ЦСКА, если они пройдут второй раунд турнира.

Всего на этой стадии будет образовано 27 пар участников. Первые матчи пройдут 5 августа, ответные поединки состоятся 12 августа.

«Рубин» бесславно завершил Кубок «Париматч» Премьер. К Слуцкому много вопросов перед стартом сезона.