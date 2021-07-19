УНИКС примет участие в предсезонном турнире Istanball Cup

Казанский УНИКС в рамках подготовки к новому сезону сыграет в турнире Istanball Cup в Турции. Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

Турнир пройдет в Стамбуле с 11 по 12 сентября. За это время команды проведут по два матча, сразу стартуя с полуфинала. Победители сыграют в финале, а проигравшие выяснят сильнейшего в матче за третье место.

Казанцам предстоит 11 сентября сыграть с местным «Фенербахче». В другой паре сербский «Партизан» встретится с «Монако». Отметим, что ранее французы оказались сильнее УНИКСа в финале Кубка Европы.

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