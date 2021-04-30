УНИКС проиграл «Монако» в финале Кубка Европы по баскетболу

УНИКС проиграл дома «Монако» (83:86) во втором матче финальной серии Кубка Европы по баскетболу.

Решающими стали последние мгновения встречи. За 15 секунд до конца четвертой четверти двухочковым броском отметился Джамар Смит. Гости после тайм-аута забили с фолом и вышли на одно очко вперед. За 10 секунд игры УНИКС провел атаку, но Джордан Теодор промахнулся из-за дуги. После этого «Монако» забил два штрафных, а Смит не попал финальный бросок.

Самым результативным игроком УНИКСа стал Джон Браун, набравший 16 очков.

Благодаря этой победе «Монако» стал победителем Кубка Европы в сезоне-2020/21.