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УНИКС проиграл «Монако» в финале Кубка Европы по баскетболу

21:03, 30.04.2021 1
УНИКС проиграл «Монако» в финале Кубка Европы по баскетболу
Фото: eurocupbasketball.com

УНИКС проиграл дома «Монако» (83:86) во втором матче финальной серии Кубка Европы по баскетболу.

Решающими стали последние мгновения встречи. За 15 секунд до конца четвертой четверти двухочковым броском отметился Джамар Смит. Гости после тайм-аута забили с фолом и вышли на одно очко вперед. За 10 секунд игры УНИКС провел атаку, но Джордан Теодор промахнулся из-за дуги. После этого «Монако» забил два штрафных, а Смит не попал финальный бросок.

Самым результативным игроком УНИКСа стал Джон Браун, набравший 16 очков.

Благодаря этой победе «Монако» стал победителем Кубка Европы в сезоне-2020/21.

СпортБаскетбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 апр
    Объясните мне, пожалуйста, как это все понимать. Идет последняя минута, ничего еще не ясно, а руководитель Евролиги и примкнувшее к нему наше руководство уже спустились из своей ложи для вручения кубка. Или это только мне не ясно, кто станет победителем?
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