Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов

Вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко станет куратором Приволжского федерального округа. Это объясняется тем, что на Татарстан «приходится около половины объема российского экспорта технологий, сосредоточена треть инновационно-активных предприятий». При Иннополисе организуют центр подготовки специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий.



Куратор появится не только в ПФО, но и в других регионах — премьер-министр Михаил Мишустин уже определил их из числа вице-премьеров, сообщает РБК со ссылкой на близкие к правительству источники. Распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий уже подписано, реализовывать новые полномочия будут совместно с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Куратором Сибирского федерального округа назначат Викторию Абрамченко. Она отвечает в том числе за недропользование, лесное хозяйство и экологию и позволит комплексно подойти к работе по этим направлениям в Сибири, где остро стоит вопрос сохранения экологического баланса.

Северо-Западный федеральный округ будет курировать отвечающая за здравоохранение и образование Татьяна Голикова. В этом округе сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств.

Ответственным за Центральный федеральный округ назначат Дмитрия Григоренко, отвечающего за работу Минфина, поскольку ЦФО — один из ключевых источников доходов федерального бюджета.

Уральский федеральный округ будет курировать вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. В этом федеральном округе промышленное производство и основные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) занимают ведущее место.

Куратором Северного Кавказа станет вице-премьер по ТЭКу Александр Новак. Здесь важно стабилизировать вопросы топливно-энергетического комплекса.

За весь Южный федеральный округ будет отвечать Марат Хуснуллин. Здесь развитие туристического потенциала территории связано со строительством и инфраструктурой, в том числе транспортной.

Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока. До этого он курировал Северо-Кавказский федеральный округ и Арктику.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал в ходе прямой линии 30 июня, что подход к работе с территориями со стороны правительства изменится.

Маргарита Головатенко