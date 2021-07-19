В Татарстане по нацпроекту продолжается капремонт дороги Мензелинск — Русский Каран — Тогашево

Фото: Миндортранс РТ

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Мензелинском районе Татарстана продолжается ремонт дороги Мензелинск — Русский Каран — Тогашево, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.



На участке в 7,3 км уложили верхний слой покрытия из ЩМА-10, а еще восстановили и закрепили оси трассы, построили семь съездов из асфальтобетонной смеси. Сейчас щебнем укрепляют обочины по два метра с каждой стороны. Осталось установить 380 погонных метров барьерных ограждений, 57 дорожных знаков и 210 сигнальных столбиков.

Дорога запроектирована по нормативам 3 технической категории с двумя полосами движения и шириной проезжей части 8 м. Через нее можно выехать в Сармановский район республики и на федеральную трассу М-7 «Волга». Еще по дороге курсируют школьные и сельские автобусные маршруты.

Фото: Миндортранс РТ

На ремонт дороги Мензелинск — Русский Каран из республиканского бюджета в 2020-м выделили 80 млн рублей. Объект будет завершен в 2021 году.

Маргарита Головатенко