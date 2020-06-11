В Татарстане по нацпроекту отремонтируют 4,3 км дороги Мензелинск — Русский Каран за 80 млн рублей

В Мензелинском районе Татарстана идет капитальный ремонт дороги Мензелинск — Русский Каран — Тогашево на участке от 10,3 км до 14,6 км. Он включен в программу ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



На ремонт из республиканского бюджет выделили 80 млн рублей. Объект будет завершен в 2021 году, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. В этом году на участке протяженностью 4,3 км устроят выравнивающий слой. Работы выполнены на 40%.

Всего в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане отремонтируют 38 дорог общей протяженностью 64,9 км.

10 июня Миндортранс Татарстана объявил об ограничении движения по дороге Солдатская Письмянка — Старое Сумароково в Бугульминском районе, которое будет действовать до 12 октября.