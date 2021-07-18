На строительство и реконструкцию региональных дорог дополнительно выделят более 3,3 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На строительство и реконструкцию региональных дорог в России дополнительно выделят более 3,3 млрд рублей, около 3 миллиардов из которых направят на первый этап прокладывания скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге.

Эти деньги поступят на создание Витебской развязки, которая соединит Западный скоростной диаметр и новую строящуюся магистраль. Она должна поспособствовать разгрузке движение в исторической части Санкт-Петербурга, сообщается на сайте правительства России.

250 млн рублей ремонт дорог в Тынде (Амурская область), 54 млн рублей — на дорожные работы в Суздале (Владимирская область), еще 41 млн рублей — на реконструкцию моста через реку Щелкан (Волгоградская область).

Соответствующие распоряжения уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Всего с начала 2021 года на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов выделили уже более 160 млрд рублей.

На этой неделе стало известно, что правительство направит на модернизацию транспортной системы более 53 млрд рублей, более 40 из которых потратят на опережающее строительство скоростной магистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.



Татьяна Демина