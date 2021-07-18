В Татарстане из-за празднования Курбан-байрама изменится график работы офисов МФЦ
В Казани из-за празднования Курбан-байрама изменится график работы офисов МФЦ. Во вторник, 20 июля, они работать не будут. В понедельник, 19 июля, они закроются на один час раньше.
Так, 19 июля, с 8.00 до 17.00, граждан будут принимать в офисах Зареченский, Ново-Савиновский, Вахитовский, Приволжский, Южный, Советский, Дербышинский, Юдинский отделы и отдел в ЖК «Салават купере», в дополнительном офисе Приволжского отдела (улица Кулагина, 1).
С 8.00 до 19.00 в понедельник будут работать Московский и Авиастроительный отделы. Об этом говорится в сообщении на сайте МФЦ.
Филиалы в Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Чистополе, Нурлате, Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, Заинске, Елабуге 19 июля будут работать с 8.00 до 16.00. В Набережных Челнах и Тукаевском районе — до 17.00.
Напомним, 20 июля, начало проведения праздника Курбан-байрам, объявлен в Татарстане выходным. Рабочий день 19 июля сокращается на час.
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