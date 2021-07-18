В Роспотребнадзоре рассказали, что агрессивные штаммы коронавируса вытесняют «со сцены» другие варианты

Фото: Максим Платонов (архив)

В Роспотребнадзоре рассказали, что при появлении агрессивных штаммов коронавируса его другие варианты «распространяются медленнее и сходят со сцены». Более заразные варианты в это время поражают человеческий организм.

Усиливая свою заразность вирус становится более эффективным, рассказал руководитель филиала центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. Однако заболевание у человека от этого тяжелее не протекает, пишет «РИА Новости».

Эксперт напомнил, что распространяются и другие варианты коронавирусов, вызывающие обычные сезонные простуды. Они весьма заразны, но не приводят к летальному исходу или тяжелому течению болезни.

Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили, что дельта-штамм коронавируса в три раза заразнее обычного. По словам главы ведомства Анны Поповой, в России на него приходится почти 68% выявленных с начала июля случаев COVID-19.

Татьяна Демина