Кудрин: СССР был не готов к реформированию своей экономики

Фото: пресс-службы Президента РФ

Одной из причин распада СССР стали промедление в проведении реформ и перестройка плановой экономики. Об этом заявил в интервью “Ъ” председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни», — сказал он.

Он отметил, что никто тогда не ожидал распада СССР. Экономисты рассчитывали, что произойдет переход от плановой экономики к рыночной.

Алексей Нечаев