Кудрин: СССР был не готов к реформированию своей экономики
Одной из причин распада СССР стали промедление в проведении реформ и перестройка плановой экономики. Об этом заявил в интервью “Ъ” председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.
«СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни», — сказал он.
Он отметил, что никто тогда не ожидал распада СССР. Экономисты рассчитывали, что произойдет переход от плановой экономики к рыночной.
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