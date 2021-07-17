Состояние певицы МакSим остается стабильно тяжелым

Пиар-менеджер певицы Марины Максимовой (МакSим) Яна Богушевская сообщила, что состояние артистки продолжает оставаться тяжелым, она находится в медикаментозной коме. Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое», — сказала она.



Ранее в СМИ появилась информацию о том, что у артистки отказывает правое легкое.

Самочувствие Макsим ухудшилось накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену она вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы дали отрицательный результат. В конце июня у певицы диагностировали 75-процентное поражение легких. Ее перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

СМИ сообщали, что состояние МакSим ухудшилось и ее перевели на ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности), поскольку аппарат ИВЛ не справляется, однако Богушевская это опровергла.

В начале июля представитель певицы МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось.

Алексей Нечаев