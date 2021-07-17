Состояние певицы МакSим остается стабильно тяжелым
Пиар-менеджер певицы Марины Максимовой (МакSим) Яна Богушевская сообщила, что состояние артистки продолжает оставаться тяжелым, она находится в медикаментозной коме. Об этом сообщает ТАСС.
«На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое», — сказала она.
Ранее в СМИ появилась информацию о том, что у артистки отказывает правое легкое.
Самочувствие Макsим ухудшилось накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену она вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы дали отрицательный результат. В конце июня у певицы диагностировали 75-процентное поражение легких. Ее перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.
СМИ сообщали, что состояние МакSим ухудшилось и ее перевели на ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности), поскольку аппарат ИВЛ не справляется, однако Богушевская это опровергла.
В начале июля представитель певицы МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось.
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