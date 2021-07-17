«Рубин» уступил «Сочи», пропустив два мяча за две минуты
В третьем, заключительном туре Кубка «Париматч» Премьер казанский «Рубин» уступил «Сочи» (1:3), пропустив два мяча подряд на 48 и 50 минутах матча.
В составе казанцев единственным мячом отметился новичок — черногорский полузащитник Сеад Хакшабанович. Три гола в составе южан в ворота Юрия Дюпина отправили Данила Прохин, Максим Барсов и Ивелин Попов.
Ранее «Рубин» разгромно проиграл московскому «Спартаку» — 0:4.
Справка
Рубин — Сочи — 1:3 (0:0)
Стадион «Арена Химки»
Голы:
- 0:1 — Прохин (48),
- 0:2 — Барсов (50),
- 0:3 — Попов (88),
- 1:3 — Хакшабанович (90).
Удаление: Цаллагов (59).
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