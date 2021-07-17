Разработчики заявили о 100-процентной эффективности кубинской вакцины при тяжелой форме COVID-19

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Кубинская вакцина от коронавируса Abdala показала до 100% эффективности в отношении тяжелого течения заболевания и снижению летальности. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на разработчиков.

«Уже есть данные о клинической эффективности из исследования фазы III Abdala с отличными результатами, и на данный момент они масштабированы до исследования эффективности с участием более 300 тыс. человек», — рассказала директор центра-разработчика Марта Аяла.

В начале месяца сообщалось, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» безопасна и эффективна, однако по-прежнему есть вопросы о возникновении побочных эффектов после применения этого препарата. Об этом говорится в материале британского научного журнала Nature.

Алексей Нечаев