В Казани произошло ДТП — автомобиль оказался на рельсах

В Казани произошло ДТП на перекрестке улиц Рихарда Зорге и Братьев Касимовых. Видео с места события было опубликовано в telegram-канале «Еду в Татарстан».

Можно увидеть, что легковой автомобиль оказался на рельсах. Также сломан дорожный знак рядом. Пассажирам общественного транспорта пришлось покинуть трамвай. Подробности случившегося устанавливаются.

В июне в Нижнекамске произошло ДТП — легковой автомобиль Lada Largus столкнулся с трамваем. Видео с места события опубликовали в telegram-канале.

Алексей Нечаев