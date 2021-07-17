В Казани произошло ДТП — автомобиль оказался на рельсах
В Казани произошло ДТП на перекрестке улиц Рихарда Зорге и Братьев Касимовых. Видео с места события было опубликовано в telegram-канале «Еду в Татарстан».
Можно увидеть, что легковой автомобиль оказался на рельсах. Также сломан дорожный знак рядом. Пассажирам общественного транспорта пришлось покинуть трамвай. Подробности случившегося устанавливаются.
В июне в Нижнекамске произошло ДТП — легковой автомобиль Lada Largus столкнулся с трамваем. Видео с места события опубликовали в telegram-канале.
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