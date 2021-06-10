Соцсети: в Нижнекамске автомобиль столкнулся с трамваем
В Нижнекамске произошло ДТП — легковой автомобиль Lada Largus столкнулся с трамваем. Видео с места события опубликовали в telegram-канале.
Из искореженного автомобиля спасатели вытаскивали водителя, сообщается, что он в больнице. «Реальное время» обратилось за подробностями в пресс-службу Минздрава РТ.
Несколько дней назад в Казани рядом с Советской площадью произошло ДТП — трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу.
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