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Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном в июле

18:26, 05.07.2021
Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном в июле
Фото: Максим Платонов (архив)

В июле татарстанцев ждет дополнительный выходной день. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Нерабочим праздничным днем будет 20 июля — начало проведения праздника Курбан-байрам. Рабочий день 19 июля сокращается на час.

В конце июля в Духовном управлении мусульман РТ рассказали, как будут праздновать Курбан-байрам в Казани. Обряды жертвоприношения проведут в 16 специально отведенных местах заклания.

Общество Татарстан
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