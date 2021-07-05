Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном в июле
В июле татарстанцев ждет дополнительный выходной день. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
Нерабочим праздничным днем будет 20 июля — начало проведения праздника Курбан-байрам. Рабочий день 19 июля сокращается на час.
В конце июля в Духовном управлении мусульман РТ рассказали, как будут праздновать Курбан-байрам в Казани. Обряды жертвоприношения проведут в 16 специально отведенных местах заклания.
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