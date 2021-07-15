В Казани закрыли на 2 месяца кафе, где обнаружили нарушение санитарных правил

В Казани после обращения местного жителя закрыли кафе «Шампур» на улице Кул Гали, 8, где обнаружили многочисленные нарушения санитарных правил. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.

При проверке выяснилось, что в кафе отсутствуют условия для приготовления блюд из сырых овощей, мяса и птицы, не оборудованы производственные цеха, продукты моются в одной ванне с посудой, дверь санузла не изолирована от производственного помещения, не проводится обработка кухонной посуды, инвентаря дезинфицирующими средствами.

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На предпринимателя составили протокол по ст. 6.6 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности данного предприятия. Советский районный суд приостановил деятельность кафе на 60 суток.



В прошлом году на 30 суток приостановили деятельность кафе «Шаурма на углях» по адресу: ул. Фрунзе, 1б — от местного жителя поступила жалоба о загрязнении воздуха из-за деятельности кафе.

