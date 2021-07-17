Власти России уточнили критерии создания особых экономических зон

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России расширило критерии создания особых экономических зон. Их дополнят положениями, которые должны повысить эффективность.

В частности, теперь соотношение между госинвестициями в инфраструктуру ОЭЗ и частными вложениями должно составлять 1 к 5, сообщается на сайте правительства РФ. По задумке властей, это позволит эффективнее расходовать средства бюджета.

В случае, если объем инвестиций составляет от 8 до 20 млрд рублей, то в особой экономической зоне должно функционировать как минимум пять компаний. Если он достигает 20 и более млрд рублей, то допускается размещение одного резидента. Это должно помочь создать более сбалансированные портфели инвестпроектов при сохранении возможности учреждения крупных производств.

Постановление о корректировке критериев создания особых экономических зон подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ пока не опубликован.

На прошлой неделе стало известно, что в Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-внедренческого типа. Ее общая площадь составит 180 га.

Татьяна Демина