В Новгородской области создадут особую экономическую зону

Фото: Максим Платонов (архив)

В Новгородской области появится особая экономическая зона промышленно-внедренческого типа. Ее общая площадь составит 180 га.

По задумке властей, компании, получившие статус резидента ОЭЗ, проинвестируют в экономику Новгородской области около 8 млрд рублей. Благодаря созданию особой экономической зоны в регионе появится более 700 новых рабочих мест.

На территории ОЭЗ откроются предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники. Там же планируется построить заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов.

Территория, где появится ОЭЗ, частично имеет инженерную и транспортную инфраструктуру. Дальнейшее ее обустройство проведут власти Новгородской области. Стоимость работ оценивают в 1,3 млрд рублей, сообщается на сайте правительства России.

Постановление о создании ОЭЗ «Новгородская» подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Татьяна Демина