В Татарстане за сутки COVID-19 подтвердился у 54 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 54 человек, из них три — завозные, 51 — контактный. 18 пациентов госпитализировано, остальные лечатся дома.

Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 23 203 случая коронавируса.

В Казани за последние сутки COVID-19 подтвердился у 26 человек, в Набережных Челнах — у 11, в Лениногорском и Нижнекамском районах — у четырех. По два случая коронавируса зарегистрировали в Лаишевском и Нижнекамском районах РТ. В Актанышском, Алексеевском, Бугульминском, Елабужском, Муслюмовском — по одному заболевшему.



Вылечились за последние сутки 33 пациента, всего — 20 766 татарстанцев. Умерли, по последним данным, 578 человек.

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Татьяна Демина