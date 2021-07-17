В России за последние сутки зарегистрировали 25 116 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 25 116 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировали 5 933 115 случаев COVID-19.

Вылечились за минувшие сутки 21 437 россиян. С начала пандемии в России от коронавируса выздоровели 5 322 345 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли за сутки 787 зараженных. Всего коронавирус стал причиной смерти 147 655 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Татьяна Демина