В Казани 20 и 21 июля ограничат движение в центре города из-за крестного хода

В Казани 20 и 21 июля ограничат движение и стоянку в центре города в связи с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 20.00 20 июля до 14.00 21 июля проезд закроют по улице Миславского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 6.00 до 14.00 21 июля проехать или оставить автомобиль нельзя будет на следующих участках:

ул. Кремлевская, на участке от ул. Чернышевского до площади 1 Мая;

ул. Профсоюзная, на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;

съезда с площади 1 Мая, на участке от ул. Кремлевская до ул. Право-Булачная;

ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзная до ул. Батурина;

съезд с площади Тысячелетия на ул. Батурина;

съезд с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

ул. Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;

ул.Большая Красная, на участке от ул.Япеева до ул.Батурина;

ул.К.Маркса, на участке от ул.Батурина до ул.Япеева;

ул.Япеева, на участке от ул.Дзержинского до ул.Большая Красная (при необходимости);

ул.Миславского, на участке от ул.К.Маркса до ул.Дзержинского.

В апреле патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял приглашение освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани. Торжественное открытие собора запланировано на 21 июля.

