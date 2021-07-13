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В Казани 20 и 21 июля ограничат движение в центре города из-за крестного хода

10:57, 13.07.2021
В Казани 20 и 21 июля ограничат движение в центре города из-за крестного хода
Фото: kzn.ru

В Казани 20 и 21 июля ограничат движение и стоянку в центре города в связи с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

  • С 20.00 20 июля до 14.00 21 июля проезд закроют по улице Миславского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной.
Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 6.00 до 14.00 21 июля проехать или оставить автомобиль нельзя будет на следующих участках:

  • ул. Кремлевская, на участке от ул. Чернышевского до площади 1 Мая;
  • ул. Профсоюзная, на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;
  • съезда с площади 1 Мая, на участке от ул. Кремлевская до ул. Право-Булачная;
  • ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзная до ул. Батурина;
  • съезд с площади Тысячелетия на ул. Батурина;
  • съезд с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;
  • ул. Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;
  • ул.Большая Красная, на участке от ул.Япеева до ул.Батурина;
  • ул.К.Маркса, на участке от ул.Батурина до ул.Япеева;
  • ул.Япеева, на участке от ул.Дзержинского до ул.Большая Красная (при необходимости);
  • ул.Миславского, на участке от ул.К.Маркса до ул.Дзержинского.

В апреле патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял приглашение освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани. Торжественное открытие собора запланировано на 21 июля.

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