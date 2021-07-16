Минкульт Татарстана прокомментировал ситуацию с «Театром на Булаке»

Министерство культуры РТ в курсе сложившейся ситуации с «Молодежным театром на Булаке», которая наметилась давно, в условиях пандемии короновируса. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.



«Министерством культуры Республики Татарстан в настоящее время рассматривается вопрос поддержки театра. В частности, предлагалось организовать выступления на площадках столичных домов культуры в рамках проекта «Казанские гастроли»», — говорится в сообщении.

Также заявляется, что «Театр на Булаке» недавно был включен в реестр театров республики. На основании этого есть возможность предоставления мер государственной поддержки, в том числе можно участвовать в грантовых конкурсах.

Кроме того, зритель на протяжении многих лет напрямую отожествляет театр с его локацией. «Найти равнозначное помещение такой площади на Булаке, в сегодняшней непростой экономической и эпидемиологической ситуациях непросто», — сообщают в Минкульте РТ.

фото: vk.com/teatrnabulake

«Молодежному театру на Булаке» грозит закрытие — об этом сам театр рассказал в социальных сетях и в петиции, опубликованной на change.org. Петиция направлена на имя президента Татарстана Рустама Минниханова.



«К сожалению, «Молодежный театр на Булаке» находится в сложнейшей имущественной ситуации в связи с последствиями пандемии и высокой арендной платой (800 000 рублей в месяц). Собственник комплекса зданий по ул. Право-Булачной, 13 предложил нам выкупить помещение, занимаемое театром, за неподъемную для театра сумму в 83,6 млн рублей. Если не решится вопрос помещения, театр рискует оказаться на улице», — говорится в петиции.

Алексей Нечаев