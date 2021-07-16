ФАС зарегистрировала цены на новые упаковки «Спутник V» и «Спутник Лайт»

Фото: Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зарегистрировала цены на новые упаковки вакцин «Спутник Лайт и «Спутник V» объемом 50 и 100 доз. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Сегодня установлены цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» 50 доз и «Спутник V» 100 доз, которые составят 17,118 тыс. и 43,34 тыс. рублей соответственно», — отмечается в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Стоимость российском вакцины «Спутник V» составляет порядка 900 рублей с учетом доставки, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в июне.

В Минпромторге в мае сообщали, что предельная цена одной дозы вакцины «Спутник V» — 866,81 рубля. Цена дозы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора — 842 рубля, а препарата «КовиВак», разработанного Центром имени Чумакова РАН, 866 рублей.

Алексей Нечаев