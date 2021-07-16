В Татарстане годовая инфляция оказалась выше, чем в ПФО и России

По итогам мая годовая инфляция в Татарстане оказалась выше, чем по ПФО и в среднем по России. За год цены на товары выросли более чем на 7%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение республиканского Нацбанка.



Власти региона настаивают, что тенденция роста цен «общероссийская», а высокие темпы инфляции объясняются развитой экономикой республики и продолжением восстановления спроса. В июне годовая инфляция в Татарстане составила 7,08%, тогда как еще в мае была на уровне 6,37%. Так, рост за месяц составил 0,71 п.п., а с начала года ускорение составило два п.п.

Больше всего подорожали продукты, в частности, картофель, свекла и морковь. Подорожала и кондитерская продукция в связи с ростом цен на подсолнечное масло. Рост цен на мясо, колбасу и полуфабрикаты в Нацбанке объяснили увеличением стоимости кормов и ветеринарных препаратов. В то же время отмечается снижение темпа роста цен на гречку, огурцы и яблоки.

Фото: realnoevremya.ru

В июне с начала 2021 года инфляция в Татарстане составила 4,44%. По отношению к июню прошлого года сводный индекс потребительских цен вырос на 7,08%. По сравнению с маем этого года они увеличились на 0,9%.

Маргарита Головатенко