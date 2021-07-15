В аэропорту Шереметьево полностью ликвидировали последствия ливня

Фото: Максим Платонов

В московском аэропорту Шереметьево полностью ликвидировали подтопление, которое возникло после сильного дождя. Об этом сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

«Все уже давно ликвидировано. Также подчеркиваю, подтопление вследствие масштабного ливня в нескольких местах аэродромного покрытия никаким образом не повлияло на выполнение рейсов. Влияние оказал грозовой фронт, в условиях которого КВС (командиры воздушного судна, — прим. ред.) самостоятельно в целях безопасности пассажиров принимали решение о взлете/посадке», — сказала она «РИА Новости».

Ранее начальник Центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев сообщил, что из-за подтопления взлетно-посадочной полосы в результате сильного дождя в аэропорту Шереметьево существует задержка рейсов на взлет и вылет.

Алексей Нечаев