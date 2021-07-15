Из-за подтоплений на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево МЧС сообщает о задержки рейсов

Фото: Максим Платонов

Из-за подтопления взлетно-посадочной полосы в результате сильного дождя в аэропорту Шереметьево существует задержка рейсов на взлет и вылет. Об этом сообщил ТАСС начальник Центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по Московской области в связи с выпадением обильных осадков оказалась подтопленной часть территории аэропорта Шереметьево, в связи с этим происходит задержка рейсов на прилет и вылет», — сказал он.

В Москве сегодня прошел сильнейший ливень. Некоторые дороги и улицы города затопило, в том числе Арбат. В результате дождя оказалось подтопленной и взлетно-посадочная полоса столичного аэропорта Шереметьево. Сообщалось, что он продолжает работать в штатном режиме.

Алексей Нечаев