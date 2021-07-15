В Татарстане за сутки СOVID-19 выявили у 51 человека

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 23 098 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в Татарстане выздоровел 41 пациент. Так, общее число вылечившихся в республике достигло 20 662. Умерли за весь период 572 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане коронавирус выявили у 47 человек.

Маргарита Головатенко