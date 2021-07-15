Рост цен на стройматериалы отпугивает подрядчиков КГМУ

Фото: Максим Платонов

Назревший ремонт

Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) не определил подрядчика по контракту на ремонт общежития №5, расположенного по адресу Оренбургский тракт, 142. Начальная стоимость этого контракта составила 198 млн рублей. Средства на ремонт выделил федеральный Минздрав.

Готовящийся ремонт в этом общежитии ректор КГМУ Алексей Созинов анонсировал еще в начале 2021 года. Судя по комментариям студентов в отзывах «Яндекса» и Google по этому зданию, необходимость ремонта там давно назрела. В «Яндексе» рейтинг у места — 1 из 5. «Общага как общага, но нужен ремонт, живут в основном индусы, далее стыдно как-то перед ними, в таком старом здании поселили», — пишет на «Яндексе» пользователь Artyom Sturni. На Google рейтинг выше — 4 из 5, а спектр комментариев разнится от теплых, ностальгических воспоминаний до жалоб на «уродливую обстановку и тараканов».

Судя по комментариям студентов в отзывах «Яндекса» и Google по этому зданию, необходимость ремонта там давно назрела. Фото: yandex.ru

Само здание — девятиэтажное, с лифтом, разделено на блоки по восемь комнат, в каждом блоке — душевая. Здание построено в 1985 году и рассчитано на 640 человек. В здании, помимо прочего, расположен спортзал и медицинский изолятор. Проектная документация предусматривает в числе прочего облицовку наружных стен, замену кровли, окон и дверей, полов, отделку стен и потолков, замену лифтов и обустройство здания для маломобильных групп населения. Завершить ремонт должны были в течение 13 месяцев, то есть уже в 2022 году.

Как пояснил «Реальному времени» ректор КГМУ Алексей Созинов, в грядущем учебном году общежитие эксплуатироваться не будет, студентов распределят по оставшимся общежитиям университета.

КГМУ посетовал на рост цен на стройматериалы



Судя по протоколу торгов, на тендер заявились две компании. Первая — ООО «Строительные системы» из Самары — предложила цену в 195,47 млн рублей. Компания известна как застройщик общежития для Самарского национального исследовательского университета им. Королева за более чем 200 млн рублей.



Вторая компания — московское ООО «Сервис-Строй» — также подрядчик по строительным госконтрактам, причем уже в Татарстане. Она ремонтировала общежитие для Казанского агроуниверситета, КГАСУ, КГЭУ, в 2021 году выиграла контракты на ремонт общежитий КНИТУ (КХТИ) и КНИТУ-КАИ.

Однако, судя по протоколам торгов, заявки обеих компаний единогласно были признаны несоответствующими — самарская компания не соответствовала требованиям аукциона сама, а у второго участника не соответствовал требованиям пакет документов.

В этом году серьезно выросли цены на стройматериалы, и поэтому контракт больше не является привлекательным для застройщиков. Фото: new-retail.ru

Ректор КГМУ Алексей Созинов пояснил «Реальному времени», что сложившаяся ситуация с тендером — рабочий момент и на планы и сроки по ремонту общежития не повлияет. Проблемы создает другое — в этом году серьезно выросли цены на стройматериалы, и поэтому контракт больше не является привлекательным для застройщиков (подобную проблему на уровне республики в июле поднимал и Минстрой Татарстана — ведомство предлагало разрешать без торгов увеличить стоимость контрактов на сумму до 25% стоимости). Университет будет искать пути выхода из этой ситуации, подчеркнул Созинов.

Александр Артемьев