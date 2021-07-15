МЧС Татарстана предупредило о грозе, порывистом ветре и граде в пятницу
В Татарстане в пятницу, 16 июля, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Так, днем и вечером 16 июля на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15—20 м/с, локально шквал до 24 м/с.
Во вторник в Казани разбушевалась непогода: улицы вновь оказались затоплены, сильный порывистый ветер повалил деревья.Общество Татарстан
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