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МЧС Татарстана предупредило о грозе, порывистом ветре и граде в пятницу

11:57, 15.07.2021
МЧС Татарстана предупредило о грозе, порывистом ветре и граде в пятницу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в пятницу, 16 июля, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Так, днем и вечером 16 июля на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15—20 м/с, локально шквал до 24 м/с.

Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

Во вторник в Казани разбушевалась непогода: улицы вновь оказались затоплены, сильный порывистый ветер повалил деревья.

Общество Татарстан
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