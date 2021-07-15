В Казани стартовал отбор на должность председателя комитета по транспорту

В Казани начался отбор на должность председателя комитета по транспорту. Заявки от кандидатов принимаются до 3 августа.

Претендентам нужно заполнить анкету и подготовить проект развития транспортной системы Казани. План должен содержать развернутое описание конкретных проблем с предложением их решения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Финалисты определятся по итогам встречи с экспертами транспортной отрасли, презентации проектов. Они встретятся с мэром Казани Ильсуром Метшиным и членами экспертного совета.

Основные требования к кандидатам: наличие высшего образования, стаж муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет, сообщается на сайте мэрии Казани.

В понедельник руководитель исполкома Рустем Гафаров объявил о проведении конкурса на должность председателя комитета по транспорту. Занимавший ранее пост председателя городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков теперь руководит МУП «Метроэлектротранс». На этом посту он сменил Асфана Галявова.

Татьяна Леухина