В Нижнекамске создадут кампус для научных разработок

В Нижнекамске на базе НХТИ планируют создать современный кампус, в котором студенты будут заниматься научными разработками, рассказал первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев.



По его словам, это позволит использовать собственные научные разработки, а не покупать их за рубежом. Предполагается, что кампус станет стимулом для обучения молодежи Нижнекамска.

Создание кампуса анонсировали на онлайн-конференции Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ при участии Центра по поддержке и развитию предпринимательства Нижнекамска.

По словам Беляева, предприятиям малого и среднего бизнеса следует активно заниматься внедрением инноваций. Такие предприниматели — резиденты ТОСЭР есть и в Нижнекамске. Это компании «Микрофибра» и «Питон Кама».

«Микрофибра» реализует проект по производству сверхтонкой синтетической пряжи с годовым объемом до 4 тысяч тонн, завод планируется открыть в конце сентября. На заводе создадут 340 новых рабочих мест, общий объем инвестиций — 2,8 млрд рублей.

«Питон Кама» изготавливает собственную продукцию — шинопровода. У предприятия семь патентов на продукцию, что помогло ему получить 10-миллионный грант от Фонда содействия инновациям. Инвестиции в проект в общей сложности составят 165 млн рублей. Будет создано 50 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в здании бывшего казанского ресторана «Парус» размесят молодежный образовательный центр, который объединит в себе творческие и научные лаборатории, музейные экспозиции, выставочные пространства.

Маргарита Головатенко