В здании бывшего казанского ресторана «Парус» размесят молодежный образовательный центр

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил здание бывшего ресторана «Парус» на набережной Казанки. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что там планируется разместить молодежный образовательный центр — он объединит в себе творческие и научные лаборатории, музейные экспозиции, выставочные пространства. Минниханов поручил проработать вопрос по обустройству смотровой площадки в верхней части здания.

Фото: пресс-служба президента РТ

Рустам Минниханов также посетил комплекс бывшей обувной фабрики «Спартак». Он предложил рассмотреть вариант по преобразованию основного здания фабрики в формат open space.



Алексей Нечаев