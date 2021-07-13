В здании бывшего казанского ресторана «Парус» размесят молодежный образовательный центр
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил здание бывшего ресторана «Парус» на набережной Казанки. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что там планируется разместить молодежный образовательный центр — он объединит в себе творческие и научные лаборатории, музейные экспозиции, выставочные пространства. Минниханов поручил проработать вопрос по обустройству смотровой площадки в верхней части здания.
Рустам Минниханов также посетил комплекс бывшей обувной фабрики «Спартак». Он предложил рассмотреть вариант по преобразованию основного здания фабрики в формат open space.
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