В Нижнекамске погиб промышленный альпинист — Следком проводит проверку

Фото: СК РФ по РТ

Следственные органы СК РФ по Татарстану проводят доследственную проверку после гибели промышленного альпиниста на предприятии «Нижнекамсктехуглерод» в Нижнекамске, об этом «Релаьному времени» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



31-летний альпинист погиб вечером 14 июля. По предварительным данным, он красил трубу котельной, но в какой-то момент по неустановленным причинам упал на землю. В результате падения с 70-метровой высоты получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. На момент гибели на нем имелись все необходимые средства защиты.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствие оценит действия должностных лиц, ответственных за безопасность при проведении работ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

На днях СУ СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело после гибели крановщицы в результате падения башенного крана. Тогда на строительной площадке жилого дома по проспекту Мира порывом ветра опрокинуло башенный кран. 48-летняя крановщица получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

Маргарита Головатенко