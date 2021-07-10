Следком возбудил уголовное дело после гибели крановщицы в Челнах

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

СУ СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело после гибели крановщицы в результате падения башенного крана по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня днем на строительной площадке жилого дома по проспекту Мира порывом ветра опрокинуло башенный кран. 48-летняя крановщица получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые несут ответственность за обеспечение безопасности на производстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, прокуратура Челнов организовала проверку после падения крана возле ТЦ «Торговый квартал».