Прокуратура Татарстана приняла меры для защиты прав льготников на бесплатный проезд

Прокуратура проверила соблюдение перевозчиками законодательства по оказанию услуг льготной категории граждан на пригородных маршрутах, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что законодательство не предусматривает механизм расчета размера компенсаций в районах, в которых перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам. Это создавало угрозу для прекращения перевозок граждан, которые имели право на бесплатный проезд.

Тогда прокуратура предложила Госсовету Татарстана внести изменения в закон РТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан».

Инициативу поддержали, Госсовет РТ принял закон по обеспечению равнодоступности общественного транспорта для населения. Благодаря этому организации смогут компенсировать расходы на перевозку льготных категорий граждан.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Увеличивать расходы на компенсацию потерь не предполагается. На 2021 год выделено 1,347 млрд рублей на оплату перевозки «льготников».

Маргарита Головатенко