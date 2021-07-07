Старт татарстанского гребца на Олимпиаде оказался под угрозой

Как сообщает телеграмм-канал Baza, у двух гребцов олимпийской сборной России в допинг-пробе обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Озвучены имена спортсменов — Никита Моргачев и Павел Сорин, которые, по версии источника, уже исключены из олимпийской заявки. Моргачев и Сорин входили в экипаж четверки парной, где также соревнуются Николай Пименов и татарстанский спортсмен Артем Косов.

Напомним, что пять лет назад на Олимпиаду в Рио было допущено минимальное количество гребцов из России: всего лишь шесть из 28 отобравшихся. В частности, был расформирован экипаж восьмерки, в которой тренировались и Косов и Моргачев, и они в итоге стартовали в экипаже четверки с Владиславом Рябцевым и Антоном Заруцким. Наспех созданный экипаж пробился в полуфинал, где завершил свое выступление на Олимпиаде.

В случае подтверждения информации о наличии запрещенного вещества у Моргачева и Сорина, после вскрытия второй допинг-пробы 8 июля, оставшиеся члены экипажа также рискуют пропустить Олимпиаду, поскольку в Токио было допущено только семеро гребцов: это еще и одиночник Александр Вязовкин, и гребцы экипажа двойки парной Илья Кондратьев и Андрей Потапкин. Заменить экипаж четверки другим вряд ли получится, поскольку вторая российская четверка парная в составе Дмитрия Кузнецова, Ильи Иванова, Максима Голубева и Василия Степанова не прошла олимпийский отбор.



Сама олимпийская сборная сейчас проводит предолимпийский сбор в Японии.

Джаудат Абдуллин