В ЦИК опровергли сообщения о выходных для школьников на время думских выборов

Центризбирком России опроверг сообщения СМИ о том, что комиссия сделать выходные дни для школьников во время выборов в Госдуму. Об этом пишет «Интерфакс».

В ЦИК заявили, что сейчас совместно с Минпросвещения России прорабатывает вопрос наиболее оптимального варианта для разведения избирательного и образовательного процессов на предстоящих выборах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году в дни проведения голосования для школьников проводились различные мероприятия, организовывались походы в краевые музеи.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что ЦИК РФ предлагает освободить российских школьников от учебы во время выборов в Госдуму.



Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования — 19 сентября 2021 года. Они пройдут в три дня — 17, 18 и 19 сентября. На выборы в Государственную думу РФ восьмого созыва выдвинуто уже более 5 тысяч кандидатов. Из этого числа 3 187 кандидатов в депутаты Госдумы выдвинули 11 политических партий.



Татьяна Леухина