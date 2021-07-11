ЦИК: на выборы в Госдуму выдвинуто уже более 5 тысяч кандидатов

На выборы в Государственную думу РФ восьмого созыва выдвинуто уже более 5 тысяч кандидатов. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Из этого числа 3 187 кандидатов в депутаты Госдумы выдвинули 11 политических партий. Памфилова уточнила, что данные касаются единого избирательного округа. По одномандатным округам эти партии представили 1 735 кандидатов. Еще 122 гражданина самовыдвиженцы.

«Наша установка — что мы относимся максимально доброжелательно, очень внимательно ко всем кандидатам и партиям. Помогаем им выявлять все, что можно исправить, чтобы у них не было проблем», — цитирует ТАСС Памфилову.

Напомним, выборы в Госдуму назначены на единый день голосования — 19 сентября 2021 года. Они пройдут в три дня — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними должны состояться прямые выборы глав девяти регионов России, в трех субъектах их выберут депутаты законодательных собраний, и 39 региональных парламентов.

Татьяна Демина