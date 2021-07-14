На финансовом рынке России выявили порядка 2 тыс. потенциально нелегальных организаций

На сегодняшний день на финансовом рынке России выявили порядка 2 тыс. потенциально нелегальных организаций. Их список размещен на сайте Центробанка, напомнила заместитель управляющего Отделением — Национальным банком по РТ Нурания Хайруллина.

Она отметила, что в перечне указано, чем занимается организация, адрес ее сайта и прочие сведения о ее деятельности. Со списком может ознакомиться любой человек.

Хайруллина обратила внимание, что в России число финансовых мошенничеств растет с каждым годом. Это происходит потому, что граждане верят в возможность получить большую прибыль без лишних усилий.

По ее словам, так было с компанией Antares Limited, которая предлагала якобы инвестировать деньги в ее проекты, в частности в криптовалюту, и различные программы зарубежных партнеров. Ее деятельность уже запретили, а сайт заблокировали. Сама компания объявила о приостановке работы.



Напомним, в Казани и других городах России действует как минимум одна так называемая «партнерская программа» Antares Limited. Речь идет о проекте Synergy, который также имеет признаки незаконной деятельности.