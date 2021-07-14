В Пестречинском районе Татарстана построят школу на 1,2 тыс. мест за 862 млн рублей

Фото: документация

На строительство общеобразовательной школы в Пестречинском районе Татарстана потратят 862,7 млн рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчик — ГБУ «Главстрой РТ». Требуется возвести здание школы, выполнить строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установить оборудование. Школа рассчитана на 1 224 места.



Строительство школы в муниципалитете финансируется из бюджета Татарстана. Подать заявку на участие в аукционе можно до 21 июля.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в деревне Куюки Пестречинского района РТ уже ведется строительство новой школы на 1224 места. Она будет называться «Алгоритм». 9 марта президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики и муниципалитету в течение двух недель разработать предложения по ее строительству.



В Казани «Детская музыкальная школа №1 имени П.И. Чайковского» по ул. Горького, 22/26 готовится к капитальному ремонту. На это потратят 50 млн рублей.

Маргарита Головатенко