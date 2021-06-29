В Куюках определились с названием новой школы на 1224 места

Фото: Максим Платонов (архив)

В деревне Куюки выбрали название новой школы на 1224 места. По итогам голосования она будет называться «Алгоритм», сообщается в instagram-аккаунте Пестречинского района РТ.

Напомним, в конце апреля на голосование выдвинули три варианта: «Алгоритм успеха», «Технология» и «Орбита наук». Номер понравившегося названия можно было оставить под специальной записью в instagram-аккаунте Пестречинского района.

В школу уже объявлен набор в 1—8 классы. Заявления и документы принимаются с 3 по 11 июля с 9.00 до 16.00 по следующему графику:

Жители ЖК «Светлый», ЖК «Новые Куюки» — 3 июля, 9.00—16.00.

Жители д. Куюки ЖК «Яшьлек» — 4 июля, 9.00—16.00.

Жители с. Богородское, Новые Салмачи — 10 июля, 9.00—16.00.

Другие адреса — 11 июля 2021г. 9.00—16.00.

Напомним, 9 марта президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики и муниципалитету в течение двух недель разработать предложения по строительству школы в Куюках.



Уже 17 марта на объекте начались земляные работы по планировке территории и устройству котлована под фундамент здания. В строительстве задействовали около 200 человек и 40 единиц спецтехники.



Татьяна Демина