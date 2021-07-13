На ремонт музыкальной школы имени П.И. Чайковского в Казани потратят 50 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани «Детская музыкальная школа №1 имени П.И. Чайковского» по ул. Горького, 22/26 готовится к капитальному ремонту. На это потратят 50 млн рублей. Такой тендер размещен на сайте госзакупок.

Необходимо выполнить конструктивные и архитектурные решения, работы по электроснабжению и электроосвещению, вентиляции и отоплению, внутреннему водоснабжению и канализации. Также предусмотрены охранно-пожарные виды работ, ремонт слаботочного оборудования, системы оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдения и благоустройство территории без ограждения.

Подать заявку на участие в тендере можно до 19 июля. В этот же день проведут аукцион.



В апреле стало известно, что в 2021 году в Казани запланирован капитальный ремонт трех музыкальных школ и двух библиотек. Среди них музыкальная школа №1 имени Петра Чайковского, где училась татарстанский композитор София Губайдулина. Ремонтные работы пройдут также в казанской музыкальной школе на улице Баруди и в поселке Юдино. Капремонт в этом году запланирован в городских библиотеках на улицах Мавлютова и Баруди.

Маргарита Головатенко