«Татнефть» не планирует сокращений на калининградском «Экопэте»

На калининградской АО «Экопэт» не планируется сокращения сотрудников — «Татнефть» намерена сохранить персонал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нефтяной компании.



Как сообщил глава «Татнефти» Наиль Маганов, политика компании предполагает лишь право на увеличение количества рабочих мест и развитие предприятий без потери в качестве жизни сотрудников.

Фото: commons.wikimedia.org

«Татнефть» стала собственником 100% акций крупнейшего в России производителя полиэтилентерефталата (ПЭТФ) — калининградской АО «Экопэт» — в конце июня этого года. В начале июня «Татнефть» выиграла торги по покупке ГК «Экопэт» — его продавал банк «Траст».

Маргарита Головатенко