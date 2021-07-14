«Татнефть» не планирует сокращений на калининградском «Экопэте»
На калининградской АО «Экопэт» не планируется сокращения сотрудников — «Татнефть» намерена сохранить персонал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нефтяной компании.
Как сообщил глава «Татнефти» Наиль Маганов, политика компании предполагает лишь право на увеличение количества рабочих мест и развитие предприятий без потери в качестве жизни сотрудников.
«Татнефть» стала собственником 100% акций крупнейшего в России производителя полиэтилентерефталата (ПЭТФ) — калининградской АО «Экопэт» — в конце июня этого года. В начале июня «Татнефть» выиграла торги по покупке ГК «Экопэт» — его продавал банк «Траст».
Справка
«Экопэт» — это крупнейшее предприятие по производству и реализации полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в России и Восточной Европе. Полиэтилентерефталат используется для производства ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки пищевого назначения, а также иных изделий технического и бытового назначения. Приобретение этого предприятия позволит «Татнефти» реализовать планы по развитию нефтегазохимического направления и поможет снизить выбросы парниковых газов по всей цепочке создания стоимости. Номинальная мощность завода — 220 тысяч тонн в год.
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