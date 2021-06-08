«Татнефть» приобрела производство полиэтилентерефталата за 6,45 млрд рублей

ПАО «Татнефть» выиграло торги по покупке крупнейшего в России производства полиэтилентерефталата — калининградской ГК «Экопэт». Продавцом выступил банк «Траст», сообщила пресс-служба татарстанской компании.



«Татнефть» приобрела «Экопэт» за 6,45 млрд рублей при начальной цене 3,75 млрд рублей. На торги допустили четырех участников, пишет «Интерфакс».

Фото: commons.wikimedia.org



Банк «Траст» выставлял на продажу единым лотом доли и акции компаний, входящих в ГК «Экопэт»: 100% АО «Экопэт» (производственный комплекс), 100% долей ООО «ТД «Экополимеры» (торговый дом), 100% промышленного парка ООО «БалтТехПром», а также права требования к этим компаниям.

«Экопэт» — это крупнейшее предприятие по производству и реализации полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в России и Восточной Европе. Полиэтилентерефталат используется для производства ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки пищевого назначения, а также иных изделий технического и бытового назначения. Приобретение этого предприятия позволит «Татнефти» реализовать планы по развитию нефтегазохимического направления и поможет снизить выбросы парниковых газов по всей цепочке создания стоимости. Номинальная мощность завода — 220 тыс. тонн в год.



В сентябре прошлого года «Татнефть» приобрела Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья. Он занимался исследованиями состава и свойств высокосернистой карбоновой нефти, а также проектировал установки для ее очистки по заказу «Татнефти».

