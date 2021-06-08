«Татнефть» приобрела производство полиэтилентерефталата за 6,45 млрд рублей
ПАО «Татнефть» выиграло торги по покупке крупнейшего в России производства полиэтилентерефталата — калининградской ГК «Экопэт». Продавцом выступил банк «Траст», сообщила пресс-служба татарстанской компании.
«Татнефть» приобрела «Экопэт» за 6,45 млрд рублей при начальной цене 3,75 млрд рублей. На торги допустили четырех участников, пишет «Интерфакс».
Банк «Траст» выставлял на продажу единым лотом доли и акции компаний, входящих в ГК «Экопэт»: 100% АО «Экопэт» (производственный комплекс), 100% долей ООО «ТД «Экополимеры» (торговый дом), 100% промышленного парка ООО «БалтТехПром», а также права требования к этим компаниям.
«Экопэт» — это крупнейшее предприятие по производству и реализации полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в России и Восточной Европе. Полиэтилентерефталат используется для производства ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки пищевого назначения, а также иных изделий технического и бытового назначения. Приобретение этого предприятия позволит «Татнефти» реализовать планы по развитию нефтегазохимического направления и поможет снизить выбросы парниковых газов по всей цепочке создания стоимости. Номинальная мощность завода — 220 тыс. тонн в год.
В сентябре прошлого года «Татнефть» приобрела Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья. Он занимался исследованиями состава и свойств высокосернистой карбоновой нефти, а также проектировал установки для ее очистки по заказу «Татнефти».
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